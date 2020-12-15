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Экс-генменеджер сборной России Сафронов удивлен критике Квартальнова в адрес ФХР

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Бывший генеральный менеджер сборной России по хоккею Андрей Сафронов не согласен с позицией главного тренера казанского "Ак Барса" Дмитрия Квартальнова, посетовавшего, что игроков в сборную России на Кубок Первого канала забрали слишком рано.

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"Клуб, имеющий солидную экономическую поддержку, является важной частью нашей хоккейной системы, воспитывает игроков для национальной команды. Лямкин, Юдин и Воронков готовятся достойно представлять республику и "Ак Барс" на Кубке Первого канала. А возможности Казани позволяют ей скомплектовать мощную команду, которая даже без своих сборников уверенно обыгрывает одного из сильнейших представителей Западной конференции", - приводит слова Сафронова пресс-служба ФХР.

"Поэтому я удивлен словами главного тренера "Ак Барса". Квартальнов делает из мухи слона и пытается искать проблему, где никаких проблем нет. Государство поддерживает российский хоккей, обеспечивает его развитие. Для страны главная команда – именно сборная. Ее интересы и кадровые потребности важнее всего", - сказал Сафронов.

Квартальнов был недоволен тем, что в матче КХЛ против "Йокерита" он не смог задействовать ушедших в сборную России игроков.

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Как отметил Сафронов, "все клубы КХЛ в равных условиях, все отпускают своих хоккеистов в сборную в один и тот же срок".

"ФХР соблюдает баланс и уважает интересы клубов. Это нормальные, рабочие уступки. Но они же дают федерации полное право вызывать на Кубок Первого канала всех сильнейших. Всех, кого штаб хочет видеть в составе. И этим правом ФХР может воспользоваться, не оглядываясь на хотелки отдельных тренеров", - заявил Сафронов.

"Приоритеты должны расставляться правильно. Для хоккейной России предновогодний домашний этап Евротура – второй по важности турнир сезона. А в этом году, оставившем нас без чемпионата мира – вообще самый важный. Нельзя забывать, что есть интересы сборной и есть интерес страны. Кубок Первого канала будут смотреть миллионы болельщиков из всех уголков России. Мы ждем выступления национальной команды с огромным нетерпением", - отметил он.

17 декабря сборная России сыграет со Швецией (начало – 19:30 мск), 19 декабря – с Чехией (15:30), 20 декабря – с Финляндией (15:30).

Кубок Первого канала – второй этап Еврохоккейтура. На первом этапе, Кубке Карьяла (прошел в Финляндии), россияне, выступавшие молодежным составом, заняли первое место.

хоккей Еврохоккейтур

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