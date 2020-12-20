Хоккеисты сборной России стали победителями Кубка Первого канала

Россияне разгромили финнов в заключительном матче

Вратарь сборной Финляндии Юхо Олкинуора пропускает шайбу от игрока сборной России Дмитрия Воронкова Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Сборная России по хоккею добилась крупной победы над национальной командой Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала - российского этапа Евротура-2020/2021.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве на "ЦСКА-Арене", завершилась со счетом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0).

В составе российской команды шайбы забросили Вадим Шипачев (14-я минута), Дмитрий Воронков (24, 29), Павел Карнаухов (59) и Андрей Кузьменко (60). У финнов отличился нападающий магнитогорского "Металлурга" Харри Песонен (37).

Это победа! Уверенно выигрываем заключительный матч Кубка Первого канала — а вместе с ним и весь турнир! 🇷🇺 VS 🇫🇮 5:1! #россиявмоемсердце pic.twitter.com/gZuqZYZwjU — Хоккей России (@russiahockey) December 20, 2020

Ранее в воскресенье Чехия победила Швецию со счетом 4:1.

Таким образом, Россия набрала 8 очков и заняла первое место в турнирной таблице Кубка Первого канала. Второе место заняли шведы (4 балла). Финны стали третьими (3). Замкнули таблицу чехи (3).

Кубок Первого канала - второй этап Еврохоккейтура. На первом этапе, Кубке Карьяла (прошел в Финляндии), россияне, выступавшие молодежным составом, заняли первое место.