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Хоккеисты сборной России стали победителями Кубка Первого канала

Россияне разгромили финнов в заключительном матче

Хоккеисты сборной России стали победителями Кубка Первого канала
Вратарь сборной Финляндии Юхо Олкинуора пропускает шайбу от игрока сборной России Дмитрия Воронкова
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Сборная России по хоккею добилась крупной победы над национальной командой Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала - российского этапа Евротура-2020/2021.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве на "ЦСКА-Арене", завершилась со счетом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0).

В составе российской команды шайбы забросили Вадим Шипачев (14-я минута), Дмитрий Воронков (24, 29), Павел Карнаухов (59) и Андрей Кузьменко (60). У финнов отличился нападающий магнитогорского "Металлурга" Харри Песонен (37).

Ранее в воскресенье Чехия победила Швецию со счетом 4:1.

Таким образом, Россия набрала 8 очков и заняла первое место в турнирной таблице Кубка Первого канала. Второе место заняли шведы (4 балла). Финны стали третьими (3). Замкнули таблицу чехи (3).

Кубок Первого канала - второй этап Еврохоккейтура. На первом этапе, Кубке Карьяла (прошел в Финляндии), россияне, выступавшие молодежным составом, заняли первое место.

хоккей Еврохоккейтур

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