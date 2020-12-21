Экс-генменеджер сборной России Сафронов отметил вклад ФХР в триумф команды на Евротуре

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Бывший генеральный менеджер сборной России по хоккею и московского "Динамо" Андрей Сафронов считает, что Федерации хоккея России (ФХР) удалось наладить единую систему, благодаря чему сборная страны триумфально выступила на Кубке Карьяла и Кубке Первого канала.

"Итоги Кубка Первого канала – это и спортивный праздник, и хоккейный оптимизм. Сборная России обещала порадовать всю страну предновогодней международной победой. И свое слово национальная команда сдержала. Современный атакующий хоккей, 12 забитых шайб. Осенний триумф на "Кубке Карьяла" сменился зимними успехами на родном льду. Вместе со страной ждем продолжения – впереди молодежный чемпионат мира", - сказал Сафронов "Интерфаксу".

Как сообщалось, сборная России выиграла Кубок Первого канала, домашний этап Еврохоккейтура. Этому триумфу предшествовало успешное выступление на финском этапе, Кубке Карьяла, где россияне также стали первыми.

"Благодаря хоккею спортивная Россия встретит Новый год с хорошим настроением. И поблагодарить за это нужно ФХР. Заметьте: на Кубке Карьяла три матча из трех выиграл Ларионов (сборная России выступила молодежным составом во главе с наставником молодежной команды Игорем Ларионовым – ИФ), на Кубке Первого канала – Брагин. Показательный момент", - отмечает Сафронов.

"Да, трудолюбие, профессионализм и способность играть в яркий хоккей во многом зависят от главного тренера. Но когда одних и тех же успехов добиваются абсолютно разные составы команды – очевидна единая линия. Федерация хоккея, штаб сборных России проводят огромную работу по строительству и наладке единой хоккейной системы. Эта работа успешна, что и демонстрирует Евротур-2020", - считает бывший генменеджер сборной России.

Сафронов также подчеркивает, что "поблагодарить сборную нужно не только за праздник, но и за чувство оптимизма".

"На Кубке Первого канала мы увидели команду, которая может достойно представлять страну на чемпионате мира. Мы можем спокойно готовиться к главному турниру сезона, не оглядываясь на НХЛ", - говорит Сафронов.

"В шести матчах с лучшими сборными Европы Россия одержала шесть побед. И резервы для усиления есть не только за океаном – ведь на московском этапе Евротура не играли лидеры ЦСКА Слепышев и Шалунов. Не сомневаюсь, что по ходу чемпионата ярко проявят себя и молодые кандидаты в сборную. У нас уже есть команда, которая готова выступать на мировом первенстве", - уверен он.

"На Кубке Первого канала было видно: разные хоккеисты и разные звенья способны брать на себя ответственность, делать результат. Это еще одна сильная сторона сборной России. Хотелось бы похвалить ребят из вчерашней молодежки. Такие игроки как Воронков начали забивать и проявлять себя как лидеры уже в национальной команде", - сказал собеседник агентства.

"По-хорошему порадовался за Кузьменко, он забрасывал важные шайбы, стал лучшим бомбардиром и снайпером турнира. Ну а прогресс Морозова – яркое свидетельство эффективности, с которой работает система СКА. Питерский клуб доверяет молодым и выращивает хоккеистов, способных закрыть дефицитное амплуа центрфорварда в международных матчах самого высокого уровня", - заявил он.

Сборная России возглавляет общий зачет Еврохоккейтура после двух этапов.

25 декабря в Канаде стартует молодежный чемпионат мира.