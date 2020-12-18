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Борис Михайлов счел необходимым для сборной России по хоккею ехать на ЧМ и ОИ

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Борис Михайлов считает, что санкции Спортивного арбитражного суда в отношении российского спорта не скажутся на мотивации отечественных хоккеистов на крупных турнирах.

"Спортивный арбитражный суд Лозанны не согласился с аргументами, предоставленные им Олимпийским комитетом России и принял, на мой взгляд, не совсем объективное решение", - сказал Михайлов "Интерфаксу".

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"Если говорить о предстоящих двух чемпионата мира и Олимпиаде, то в любом случае необходимо ехать и играть, несмотря на этот статус. Наша команда будет играть в форме в цветах российского флага, у меня нет сомнений в том, что ребята будут сражаться, биться за результат и когда они вернутся на родину с медалями – они будут петь наш, российский гимн", - отметил двукратный чемпион ОИ.

Ранее в четверг сообщалось, что CAS принял решение на два года запретить российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под своим флагом

Об этом сообщается в решении суда по итогам слушаний между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

Наказание начинается с 17 декабря 2020 года, таким образом, россияне не смогут выступать под своим флагом до декабря 2022 года.

В суде отметили, что участвовать в Олимпиадах и чемпионатах мира разрешено только спортсменам из России, "не подпадающим под дисквалификацию". "Они должны носить форму, на которой нет изображения российского флага. На ней должна быть надпись "нейтральный атлет". Запрещается проигрывать или петь гимн России в официальных местах проведения соревнований", - отметили в CAS.

Запрет не распространяется на болельщиков на трибунах.

Также России запрещено на протяжении двух лет претендовать на проведение у себя Олимпийских и Паралимпийских игр, а также чемпионатов мира.

хоккей

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