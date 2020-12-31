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Дорожную карту по восстановлению членства ВФЛА подготовят к концу января 2021 года

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Детализированная дорожная карта по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) будет готова к концу января 2021 года, сообщает пресс-служба ВФЛА.

"Президент ВФЛА сообщил, что находится в контакте с Рабочей группой Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), с которой в рабочем порядке идет согласование версии стратегического плана по восстановлению ВФЛА в WA. Документ был разработан во взаимодействии с международными экспертами World Athletics. Началась работа над детализированной Дорожной картой по выполнению Стратегического плана, документ будет готов к концу января 2021 года", - говорится в сообщении.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала и после публикации отчета комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Паунда.

ВФЛА

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