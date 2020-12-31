Россия в овертайме победила Швецию на молодежном ЧМ по хоккею

Егор Афанасьев (номер 23) забрасывает шайбу в ворота сборной Швеции Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты молодежной сборной России нанесли поражение сверстникам из сборной Швеции в своем заключительном матче группового этапа на проходящем в Эдмонтоне чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет.

Результат встречи, прошедшей в четверг утром по московскому времени, - 4:3 (2:1, 0:1, 1:0, 1:0) в пользу россиян. Победный гол состоялся в овертайме.

В составе российской команды голы в основное время провели Егор Афанасьев (8-я минута), Родион Амиров (20, в большинстве), Кирилл Кирсанов (50, в большинстве). В дополнительное время - на 64-й минуте – отличился Марат Хуснутдинов, сделав этот в тот момент, когда соперник играл в меньшинстве.

В составе сборной Швеции точные броски нанесли Арвид Костмар (15), Александер Хольц (36), Эльмер Седерблом (60).

Для Швеции это поражение стало первым на групповых этапах молодежных чемпионатов мира с 2006 года.

Ранее на нынешнем ЧМ соперники досрочно обеспечили путевку в четвертьфинал.

Россия провела заключительный матч на групповом этапе. В четырех матчах она набрала 8 очков. Остальные участники группы В сыграли по три матча, они располагаются в следующем порядке: Швеция (7 очков), США (6), Чехия (3), Австрия (0).

В четверг сборная Чехии сыграет с Австрией (начало – 22:00 мск), 1 января пройдет игра Швеция – США (начало – 5:30 мск), после чего прояснится итоговое - первое или второе - место сборной России в группе.

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