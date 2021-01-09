Норвежские биатлонисты заняли весь пьедестал в гонке преследования на этапе КМ

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Норвежец Стурла Холм Легрейд стал победителем гонки преследования (дистанция – 12,5 км), прошедшей в немецком Оберхофе в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону.

Дистанцию он преодолел за 36 минут 1,8 секунды, допустив два неточных выстрела.

Второе и третье места заняли его соотечественники – Йоханнес Дале и Тарьей Бе соответственно. Дале с двумя промахами отстал от триумфатора на 15,6 секунды, Бе с тремя промахами – на 25,4 секунды.

Стартовавший первым победитель спринта Йоханнес Бе финишировал восьмым, его неудача в гонке преследования вызвана неточной стрельбой: 7 промахов.

Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев. Он финишировал 16-м с тремя промахами. 17-е место занял Александр Логинов (2 промаха), 22-е – Эдуард Латыпов (5), 51-е – Кирилл Стрельцов (5), 54-е – Евгений Гараничев (5).