Экипажи "КАМАЗ-Мастер" заняли три первых места на 6-м этапе "Дакара"

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Экипаж Айрата Мардеева, представляющий российскую команду "КАМАЗ-Мастер", в пятницу стал победителем 6-го этапа ралли-рейда "Дакар-2021" в зачете грузовиков.

43-й по счету "Дакар" в 2021 году проходит на территории Саудовской Аравии. Трассу протяженностью 448 км Мардеев преодолел за 4 часа 8 минут 52 секунды.

Второе и третье места также заняли экипажи "КАМАЗ-Мастер": Дмитрия Сотникова (отставание - 1 мин 8 сек) и Антона Шибалова (4 мин 49 сек).

Сотников продолжает лидировать в общем зачете (24 ч 26 мин 18 сек). На втором месте находится Шибалов (отставание +00:37:34). Замыкает тройку лучших Мардеев (+01:01:43).

В субботу на "Дакаре" день отдыха.