ЦСКА обыграл СКА в матче Континентальной хоккейной лиги

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА в овертайме потерпели поражение от московского ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Основное время встречи, прошедшей в Петербурге в воскресенье, завершилось вничью 2:2. В дополнительное время шайбу забросил нападающий ЦСКА Константин Окулов. Результат встречи - 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1). СКА потерпел 4-е поражение подряд.

Команды являются лидерами Западной конференции КХЛ: ЦСКА находится на первом месте (67 очков), СКА - на втором (60).

Нижегородское "Торпедо" на своем льду обыграло "Трактор" - 3:2 (1:1, 2:1, 0:0). Челябинский клуб потерпел 5-е поражение кряду.

"Витязь" у себя в Подольске нанес поражение аутсайдеру Восточной конференции "Нефтехимику" (Нижнекамск) - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

"Северсталь" (Череповец) - "Сочи" (Сочи) - 4:2 (2:0, 1:1, 1:1).