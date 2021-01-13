Россиянка Кудерметова проиграла белоруске Соболенко в финале турнира в Абу-Даби

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вероника Кудерметова потерпела поражение от представительницы Белоруссии Арины Соболенко в финале прошедшего в Абу-Даби турнира WTA.

Результат матча – 6:2, 6:2 в пользу Соболенко. Продолжительность игры составила 1 час 5 минут.

В настоящее время Соболенко занимает 10-е место в рейтинге WTA, Кудерметова – 46-е.

До этого соперницы в официальных турнирах не встречались.

Призовой фонд турнира в Абу-Даби составил $565,530 тыс.