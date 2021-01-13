Норвежец Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал победителем спринтерской гонки (дистанция – 10 км), прошедшей в немецком Оберхофе в рамках шестого этапа Кубка мира.

Дистанцию норвежец преодолел за 24 минуты 43,6 секунды, не допустив ни одного промаха.

Второе место занял его соотечественник Стурла Холм Легрейд с отставанием в 12,4 секунды (без промахов). Третье время – у немца Арнда Пайффера, который уступил победителю 27,9 секунды, также поразив все мишени.

Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, занявший 10-е место. Он не промахнулся ни разу и проиграл Бе 47,5 секунды.

Остальные представители России разместились на следующих позициях: 15.Эдуард Латыпов (1 промах), 21.Александр Логинов (1), 30.Кирилл Стрельцов (1), 44.Евгений Гараничев (1), 92.Игорь Малиновский (2).

Этап Кубка мира в Оберхофе стартовал в среду. Здесь же с 4 по 10 января проходил предыдущий, пятый этап КМ.