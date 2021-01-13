Лучший бомбардир чемпионата Румынии перешел в "Ахмат"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Грозненский футбольный клуб "Ахмат" подписал контракт с нападающим сборной Румынии Габриэлем Янку.

"Первым новичком нашей команды "Ахмат" в зимнее трансферное окно стал капитан румынского клуба "Вииторул" Габриэль Янку", - сообщается в инстаграме чеченского клуба в среду.

Контракт с игроком рассчитан на 3,5 года. Отмечается, что Янку уже прошел медицинское обследование и провел первую тренировку.

В сезоне-2019/20 Янку стал лучшим бомбардиром чемпионата Румынии, забив 18 мячей.

В российском клубе Янку будет выступать под номером 9.