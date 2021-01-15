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"Спартак" проиграл второй матч подряд в КХЛ, уступив "Йокериту"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" уступил финскому "Йокериту" в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Прошедшая в Москве встреча завершилась со счётом 3:1. (1:1, 0:1, 0:1) в пользу "Йокерита".

В составе финской команды шайбы забросиои Ессе Йоэнсуу (12-я минута), Юлиус Юнтилла (22-я) и Петер Регин (57-я). Единственный гол в составе "Спартака" провел Робин Ганзл (13-я).

Это поражение стало для "Спартака" вторым подряд.

По итогам матча "Йокерит" расположился на пятом месте Западной конференции с 53 очками, "Спартак" остался на восьмом месте конференции, имея в активе 50 очков.

В другом матче КХЛ московское "Динамо" обыграло нижегородское "Торпедо" со счётом 5:3 (0:1, 4:2, 1:0).

хоккей КХЛ

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