"Металлург" обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" обыграли уфимский "Салават Юлаев" в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, проходившая в Магнитогорске, завершилась со счетом 3:2 (2:1, 0:1, 1:0).

В составе "Металлурга" голами отметились Артём Земчёнок (7-я минута), Николай Прохоркин (14-я) и Филип Хольм (56-я). "Салават Юлаев" ответил шайбами Маркуса Гранлунда (18-я) и Александра Алексеева (24-я).

Нападающий "Металлурга" Сергей Мозякин стал первым игроком в истории КХЛ, который отдал 500 голевых передач в матчах лиги.

Обе команды представляют Восточную конференцию. "Салават Юлаев" занимает третье место (60 очков), "Металлург" - четвертое (59).

Следующий матч "Салават Юлаев" проведет в Уфе с череповецкой "Северсталью", "Металлург" в Магнитогорске примет ярославский "Локомотив". Оба матча состоятся 19 января.