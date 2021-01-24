Йоханнес Бе выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону

Лучшим из россиян стал финишировавший 19-м Логинов

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Норвежский биатлонист стал победителем гонки с общего старта, прошедшей в итальянском Антхольце в рамках очередного этапа Кубка мира.

Дистанцию 15 км он преодолел за 35 минут 44,3 секунды с одним неточным выстрелом.

Вторым финишную черту пересек допустивший два промаха француз Кентен Фийон Майе. Он отстал от победителя на 31,3 секунды.

Третьим стал словенец Яков Фак, с одним промахом отставший от Бе на 44,2 секунды.

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, финишировавший 19-м, через 1 минуту 48,6 секунды. У него четыре промаха. Эдуард Латыпов занял 20-е место (5 промахов), Матвей Елисеев – 28-е (3), Евгений Гараничев- 30-е (7).