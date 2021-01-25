РУСАДА решило не оспаривать санкции CAS против российских спортсменов

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Российское антидопинговое агентство решило не обжаловать декабрьское решение Спортивного арбитражного суда в отношении российского спорта.

"Ставя во главу угла интересы российских спортсменов и российского спорта в целом, а также исходя из необходимости достижения правовой определенности, РУСАДА приняло решение не оспаривать решение CAS в Федеральном (Верховном) суде Швейцарии", - говорится в заявлении РУСАДА, распространенном пресс-службой организации.

"РУСАДА полагает, что "настоящая глава была закрыта", и привержено работать с ВАДА с целью достижения полного восстановления статуса РУСАДА. РУСАДА верит, что данный процесс будет конструктивным, основанным на прозрачной и реалистичной "дорожной карте" в соответствии с обязательствами РУСАДА, предусмотренными нормами Кодекса ВАДА", - отмечают в агентстве.

Агентство также обещает продолжить "защищать права "чистых" российских атлетов, чтобы противостоять дискриминации в отношении российского спорта в любой ее форме".

Подчеркивается также, что "в то же время РУСАДА приветствует и поддерживает ответственный и разумный подход арбитров в отношении российских спортсменов".

"Отказав ВАДА в удовлетворении требования о наложении коллективных санкций на ни в чем невиновных атлетов, арбитры действовали в духе честной игры и справедливости, вынося решение, которое отражает и поддерживает фундаментальные ценности и интересы всей международной спортивной общественности", - говорится в сообщении.

"РУСАДА приветствует и поддерживает отказ коллегии арбитров применить меры коллективного наказания против российского спорта, о введении которых ходатайствовало ВАДА. Такие меры коренным образом противоречат духу и букве Олимпийской Хартии, и могли установить опасный прецедент, угрожающий самим фундаментальным началам Олимпийского движения", - отмечается в релизе.

"Невиновные атлеты никогда не должны нести ответственность за действия небольшого числа индивидуумов, допускающих нарушения антидопинговых правил, и в отношении которых должны проводиться расследования и налагаться санкции в индивидуальном порядке", - подчеркивается в сообщении.

17 декабря 2020 года коллегия арбитров Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне вынесла решение по делу "Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) против РУСАДА". Российским спортсменам на два года запрещено выступать под своим флагом и гимном на крупных международных соревнованиях. Также Россия на два года потеряла право претендовать на проведение у себя Олимпийских игр и чемпионатов мира.