Матыцин призвал зарубежные СМИ не пиариться на лыжнике Большунове

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Инцидент с участием российского лыжника Александра Большунова на эстафете в рамках этапа Кубка мира в Финляндии требует тщательного изучения со стороны тренеров и Федерации лыжных гонок России, заявил министр спорта Олег Матыцин журналистам.

"Я не знаю всей объективной картины того, что там случилось, только по отчетам в СМИ. Если там было нарушение правил спортивного поведения, то тренер и соответствующая федерация должны дать оценку этому поступку", - сказал Матыцин.

"Некоторые зарубежные СМИ начали говорить, что инцидент с Большуновым говорит об отсутствии культуры в России, (о том, что) мы не так себя ведем... Я считаю, что нельзя так огульно давать оценку нашей стране и нашим спортсменам. Если вдруг какие случаи возникают, надо объективно их оценить вместе со спортсменом и тренерами и тогда давать взвешенную оценку и не делать из этого горячего пиара и не оценивать по не весь российский спорт", - добавил он.

Как сообщалось, в финскую полицию поступило заявление на действия Большунова. Российскому гонщику, въехавшему после финиша воскресной эстафеты в группу празднующих успех финских лыжников, вменяется нанесение увечий. В настоящее время полиция в Лахти расследует обстоятельства инцидента.

Сообщается, что заявление подали два человека, имена которых не называются.

Победителем эстафеты стала Норвегия. Борьбу за серебро на финишной прямой вели Йони Мяки и Александр Большунов, представлявшие Финляндию и Россию соответственно. При этом бежавший слегка впереди Мяки начал перекрывать путь россиянину, в результате тот замахнулся на него палкой.

В итоге Мяки приехал вторым и вместе с партнерами по эстафетной команде начал праздновать серебряные медали. В это время в Мяки врезался, сбив его с ног, Большунов.

Позднее Международная федерация лыжного спорта (FIS) лишила российскую команду бронзы за неспортивное поведение Большунова. Однако на третье место поднялся второй состав сборной России, также выступивший в гонке (финишировал четвертым).