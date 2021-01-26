Черчесов привился от коронавируса

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов привился вакциной от новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба национальной команды страны.

Вместе с ним вакцинацию прошел главный врач сборной Эдуард Безуглов.

Главный тренер сборной Станислав Черчесов и главный врач команды Эдуард Безуглов сделали прививку от новой коронавирусной инфекции. pic.twitter.com/wT1LWJGXru — Сборная России (@TeamRussia) January 26, 2021

В сообщении также говорится, что Российский футбольный союз в дальнейшем предоставит возможность всем игрокам и тренерскому штабу сборной пройти вакцинацию от COVID-19. В данный же момент большинство членов команды находятся на сборах за границей и смогут сделать прививку по возвращении в Россию.

Ранее сообщалось о заболеваниях среди игроков сборной России - в частности, Денисе Черышеве, Алексее Миранчуке, Артеме Дзюбе.