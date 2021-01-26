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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:44

Черчесов привился от коронавируса

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов привился вакциной от новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба национальной команды страны.

Вместе с ним вакцинацию прошел главный врач сборной Эдуард Безуглов.

В сообщении также говорится, что Российский футбольный союз в дальнейшем предоставит возможность всем игрокам и тренерскому штабу сборной пройти вакцинацию от COVID-19. В данный же момент большинство членов команды находятся на сборах за границей и смогут сделать прививку по возвращении в Россию.

Ранее сообщалось о заболеваниях среди игроков сборной России - в частности, Денисе Черышеве, Алексее Миранчуке, Артеме Дзюбе.

коронавирус Станислав Черчесов футбол

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