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Вайсфельд назвал логичными состав сборной России на Шведские игры

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Известный хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд назвал логичным состав игроков, выбранных тренерами национальной и олимпийской сборных, которые выступят в Шведских играх и Кубке Казахстана соответственно.

"Опубликованный состав сборной вполне логичен, подобное нужно было всегда делать. Многие ребята хоть и прошли возраст молодежной сборной, но все равно они еще считаются перспективными. Идея очень хорошая", - сказал Вайсфельд "Интерфаксу".

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"А вот приглашать опытных игроков смысла никакого нет. Для чего их проверять, тем более в такое сложное время. Многие игроки команд КХЛ, которые не попадают в плей-офф, получат хорошую игровую практику и опыт, выступая за олимпийскую сборную на турнире в Нур-Султане", - заявил эксперт.

"Отметил бы в составе нападающего Никиту Гуслистова из "Северстали", который не так давно отметился первым хет-триком в КХЛ в матче против "Автомобилиста" и в той игре набрал 4 очка. Он является кандидатом для участия в молодежном чемпионате мира 2022", - сказал он.

Состав сборной России на Шведские игры

Вратари: Александр Самонов, Ярослав Аскаров (оба – СКА), Даниил Тарасов ("Салават Юлаев").

Защитники: Шакир Мухумадуллин, Александр Алексеев (оба – "Салават Юлаев"), Даниил Журавлев ("Ак Барс"), Даниил Мисюль ("Локомотив"), Даниил Пыленков ("Витязь"), Артем Минулин ("Металлург"), Кирилл Кирсанов (СКА), Сергей Зборовский ("Автомобилист"), Семен Чистяков ("Авангард"), Марсель Ибрагимов (ЦСКА).

Нападающие: Иван Чехович, Дамир Жафяров (оба - "Торпедо"), Артур Каюмов, Павел Красковский, Николай Коваленко (все – "Локомотив"), Марат Хуснутдинов, Максим Грошев, Василий Подколзин, Никита Чибриков (все – СКА), Виталий Кравцов ("Трактор"), Артем Галимов ("Ак Барс"), Сергей Шмелев ("Сочи"), Захар Бардаков ("Витязь"), Владимир Бутузов ("Амур"), Максим Соркин (ЦСКА).

В штаб сборной вошли: и.о. главного тренера – Игорь Ларионов (наставник молодежной команды будет исполнять обязанности главного тренера Валерия Брагина) глава штаба – Роман Ротенберг, тренеры – Альберт Лещев, Владимир Филатов, тренер вратарей - Рашит Давыдов, тренер по физической подготовке – Кевин Чапман.

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Состав олимпийской сборной России на Кубок Казахстана

Вратари: Евгений Аликин ("Амур", Хабаровск), Илья Коновалов ("Локомотив", Ярославль), Максим Третьяк (ХК "Сочи", Сочи).

Защитники: Александр Брынцев, Михаил Сидоров (оба – "Нефтехимик, Нижнекамск), Роман Бычков ("Буран", Воронеж), Владислав Валенцов, Даниил Мироманов, Никита Седов (все – ХК "Сочи", Сочи), Никита Камалов ("Амур", Хабаровск), Илья Морозов ("Сибирь", Новосибирск).

Нападающие: Никита Александров ("КооКоо", Финляндия), Рафаэль Бикмуллин, Павел Порядин, Марат Хайруллин (все – "Нефтехимик", Нижнекамск), Иван Володин, Василий Глотов, Кирилл Петьков, Игорь Руденков (все – ХК "Сочи", Сочи), Никита Гуслистов ("Северсталь", Череповец), Владислав Каменев (СКА, Санкт-Петербург), Александр Кисаков, Никита Луховской (оба – МХК "Динамо", Москва), Александр Полунин ("Амур", Хабаровск), Никита Шашков ("Сибирь", Новосибирск).

Тренерский штаб будет готовить команду в следующем составе: главный тренер – Олег Браташ, тренеры – Константин Горовиков, Евгений Ставровский, Александр Бойков, тренер вратарей – Николай Хабибулин, тренер по физ. подготовке – Филипп Арзамазов.

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