Экс-футболист "Спартака" и "Краснодара" Мовсисян завершил карьеру

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Бывший нападающий сборной Армении по футболу Юра Мовсисян завершил выступления в профессиональном спорте.

"Я всегда знал, что этот день приблизится. Думал, что для меня это будет проще, чем для многих моих товарищей, завершивших карьеру. Учитывая, что случилось со мной за последний год, травмы, уход из "Реал Солт-Лейк", я осознал, что не смогу играть на 100 процентов", - сказал 33-летний Мовсисян, слова которого приводит пресс-служба Федерации футбола Армении (ФФА).

В свою очередь, армянская федерация назначила Мовсисяна в качестве посла ФФА в Северной Америке, где футболист начинал и завершил карьеру. Он играл за американские "Канзас-Сити Уизардс", "Реал Солт-Лейк", "Чикаго Файр". С 2009 по 2011 годы он защищал цвета датского клуба "Раннерс", откуда перешел в "Краснодар", а следующим его клубом стал московский "Спартак", где отыграл с 2012 по 2016 годы.