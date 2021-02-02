"Барселона" с 2017 года заработала на Месси 619 млн евро

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Доход испанского футбольного клуба "Барселона" от нападающего команды Лионеля Месси с 2017 по 2020 год составил 619 млн 265 тысяч евро, сообщает испанское издание Sport.es.

Это – 30% от общего дохода клуба.

При этом расходы клуба, связанные с Месси за указанный период, составили 383 млн 655 тысяч евро. Таким образом, положительное сальдо составило 235 млн 610 тысяч евро.

Ранее испанская газета El Mundo опубликовала данные контракта аргентинца, который он подписал с каталонским клубом в 2017 году.

Доход испанского футбольного клуба "Барселона" от нападающего команды Лионеля Месси с 2017 по 2020 год составил 619 млн 265 тысяч евро, сообщает испанское издание Sport.es.

Это – 30% от общего дохода клуба.

При этом расходы клуба, связанные с Месси за указанный период, составили 383 млн 655 тысяч евро. Таким образом, положительное сальдо составило 235 млн 610 тысяч евро.

Ранее испанская газета El Mundo опубликовала данные контракта аргентинца, который он подписал с каталонским клубом в 2017 году.

Согласно обнародованным данным, в общей сложности четырехлетний контракт предполагает, что (с учетом уже и 2021 года) Месси получит 555 млн евро.

33-летний Месси выступает в "Барселоне" с 2004 года. В составе каталонского клуба он выиграл 34 турнира, стал шестикратным обладателем "Золотого мяча".

Согласно обнародованным данным, в общей сложности четырехлетний контракт предполагает, что (с учетом уже и 2021 года) Месси получит 555 млн евро.