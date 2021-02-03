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Роналду признан игроком десятилетия в Европе

Месси стал игроком десятилетия в Южной Америке

Роналду признан игроком десятилетия в Европе
Криштиану Роналду
Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду получил статус лучшего европейского футболиста за период с 2011 по 2020 год по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), сообщается на сайте организации.

На втором месте рейтинга разместился испанский защитник Серхио Рамос, на клубном уровне защищающий цвета мадридского "Реала". В тройку лучших попал также вратарь немецкой "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер.

Между тем, игроком десятилетия в Южной Америке признан аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси. Вторым стал бразильский нападающий Неймар, играющий за французский ПСЖ; третьим – его соотечественник защитник Дани Алвес ("Сан-Паулу").

футбол Криштиану Роналду Лионель Месси

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