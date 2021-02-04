СМИ сообщили о планах "Ювентуса" продлить контракт с Роналду

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Итальянский футбольный клуб "Ювентус" готов подписать новое соглашение с португальским нападающим команды Криштиану Роналду, сообщает Football Italia.

Отмечается, что руководство клуба впечатлено результативной игрой футболиста, который в нынешнем сезоне забил за "Ювентус" 22 гола в 23 матчах.

Срок действия контракта "Ювентуса" с Роналду, которому в пятницу исполняется 36 лет, истекает летом 2022 года.

Экс-игрок "Спортинга", "Манчестер Юнайтед" и "Реала" Роналду выступает в "Ювентусе" с сезона-2018/19.

Весной прошлого года сообщалось, что "Ювентус", наоборот, планирует продать Роналду, чтобы покрыть убытки, вызванные пандемией коронавируса.