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Мазепин выступит в "Формуле-1" без флага России

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Россиянин Никита Мазепин, который в предстоящем сезоне впервые в карьере выступит в чемпионате мира по автогонкам класса "Формула-1", не сможет использовать официальную символику РФ.

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Как сообщила в пятницу пресс-служба Российской автомобильной федерации (РАФ), отечественным пилотам, выступающим в чемпионатах "Формулы-1", "Формулы Е", чемпионатах мира по ралли (WRC), по ралли-кроссу (WRX), по гонкам на выносливость (WEC), по картингу, запрещено использовать в любом спортивном снаряжении и оборудовании изображение российского флага. При этом гонщики могут использовать цвета флага РФ.

Данный запрет связан с декабрьским решением CAS, запрещающим российским спортсменам до декабря 2022 года использовать официальную символику РФ.

Также пилоты не имеют права использовать "Россия", "Российский", "Российская автомобильная федерация", но могут использовать акроним РАФ вместо российского флага.

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Кроме того, они "могут использовать название "Россия" исключительно в сочетании с фразой "нейтральный атлет" или смысловым эквивалентом этой фразы, выполненным в аналогичном размере и расположенным рядом или на не менее заметном месте, например, "нейтральный атлет из России" или "Россия. Нейтральный атлет".

Спортсмены не могут публично демонстрировать флаг России, гимн РФ также будет под запретом.

Ограничения не будут распространять на зрителей, они имеют право приносить флаги на любые соревнования и мероприятия, которые пройдут под эгидой Международной автомобильной федерации (FIA).

автоспорт CAS

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