Кокорин попал в заявку "Фиорентины" на матч с "Интером"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Тренерский штаб "Фиорентины" внес россиянина Александра Кокорина в заявку на домашний матч чемпионата Италии по футболу против "Интера".

Российский форвард начнет игру в запасе, а если выйдет на замену, матч для него станет первым в составе "Фиорентины".

Кокорин подписал контракт с "Фиорентиной" 27 января, предыдущим его клубом был московский "Спартак", а до этого он играл за московское "Динамо" и петербургский "Зенит".

В составе "Зенита" футболист по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

Матч "Фиорентина" – "Интер" пройдет в пятницу и стартует в 22:45 мск.