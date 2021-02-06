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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:06

Кокорин дебютировал за "Фиорентину"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Российский нападающий Александр Кокорин впервые принял участие в игре за итальянскую "Фиорентину".

Он вышел на замену на 74-й минуте домашнего для "Фиорентины" матча 21-го тура чемпионата Италии против "Интера". К моменту выхода на поле россиянина "Фиорентина" уступала со счетом 0:2. Дебют Кокорина, несколько раз коснувшегося мяча, спасти результат для "Фиорентины" не помог: к финальному свистку счет больше не изменился.

Кокорин подписал контракт с "Фиорентиной" 27 января, предыдущим его клубом был московский "Спартак", а до этого он играл за московское "Динамо" и петербургский "Зенит". В составе "Зенита" футболист по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

В настоящий момент "Фиорентина" занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав в 21 матче 22 очка. "Интер" – на первом месте, 47 баллов.

футбол Александр Кокорин

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