"Тампа-Бэй" во второй раз в истории выиграла Супербоул

Фото: Patrick Smith/Getty Images

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - "Тампа-Бэй" стала чемпионом Супербоула, победив в финальном матче сезона в Национальной футбольной лиге (НФЛ) команду "Канзас-Сити Чифс".

Решающий матч чемпионата США по американскому футболу прошел в Тампе (штат Флорида) в ночь на понедельник по московскому времени и завершился со счетом 31:9 в пользу хозяев.

Таким образом, "Тампа-Бэй" становится двукратным победителем Супербоула, впервые титул покорился команде в 2003 году. Столько же раз выигрывал турнир и "Канзас-Сити Чифс" – в 1970 и 2020 гг.

Самыми титулованными командами являются "Питтсбург Стилерз" и "Нью-Ингленд Пэтриотс" – по шесть побед. В составе "Пэтриотс" все шесть раз Супербоул выиграл 43-летний Том Брэди, ныне защищающий цвета "Тампы". Таким образом, он стал семикратным победителем соревнования.

В этом году Супербоул прошел в 55-й раз в истории, в нем традиционно встречаются победители двух конференций НФЛ.

Впервые финал прошел на поле одной из участвующих в нем команд.