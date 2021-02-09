Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:11

НХЛ перенесла матч "Вашингтон" – "Филадельфия" из-за коронавируса

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Вашингтоном" и "Филадельфией" отложен на более поздний срок согласно протоколу COVID-19, сообщает пресс-служба НХЛ.

Игра должна была пройти в ночь на среду по московскому времени и стартовать в 2:00 иск.

"В воскресенье в ковид-список НХЛ был включен защитник "Флайерз" Трэвис Занхайм. Это произошло перед воскресной встречей с "Вашингтоном" (7:4)", - говорится в сообщении.

"Медицинские эксперты из НХЛ и профсоюза игроков НХЛ потребовали, чтобы все игроки, тренеры и персонал "Флайерз" перед игрой сдали тест на коронавирус. Все результаты оказались негативными, поэтому матч было разрешено провести", - отмечается в тексте сообщения.

Новая дата проведения матча будет объявлена позднее.

Матч между "Вашингтоном" и "Филадельфией" стал 32-м перенесенным с тех пор, как 13 января стартовал сезон.

хоккей НХЛ

Новости по теме

Новости

В Госдуме назвали перебором запрет российским биатлонистам на символы РФ в соцсетях

В Госдуме назвали перебором запрет российским биатлонистам на символы РФ в соцсетях

Хэмилтон с большим отрывом возглавил список самых высокооплачиваемых пилотов F1

Mercedes продлил контракт с Хэмилтоном

Mercedes продлил контракт с Хэмилтоном

ОКР попросил у МОК разрешения использовать "Катюшу" вместо гимна РФ

ОКР попросил у МОК разрешения использовать "Катюшу" вместо гимна РФ

"Тампа-Бэй" во второй раз в истории выиграла Супербоул

"Тампа-Бэй" во второй раз в истории выиграла Супербоул

Овечкин набрал четыре очка в проигранном "Вашингтоном" матче "Филадельфии"

Футболист "Монако" Головин оформил хет-трик в игре с "Нимом"

Футболист "Монако" Головин оформил хет-трик в игре с "Нимом"

Умер боксер Леон Спинкс, победивший Мохаммеда Али

Умер боксер Леон Спинкс, победивший Мохаммеда Али

Волков нокаутировал Оверима на турнире UFC в США

Волков нокаутировал Оверима на турнире UFC в США

Сборная России по теннису завоевала ATP Cup

Сборная России по теннису завоевала ATP Cup
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');