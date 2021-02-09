НХЛ перенесла матч "Вашингтон" – "Филадельфия" из-за коронавируса

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Вашингтоном" и "Филадельфией" отложен на более поздний срок согласно протоколу COVID-19, сообщает пресс-служба НХЛ.

Игра должна была пройти в ночь на среду по московскому времени и стартовать в 2:00 иск.

"В воскресенье в ковид-список НХЛ был включен защитник "Флайерз" Трэвис Занхайм. Это произошло перед воскресной встречей с "Вашингтоном" (7:4)", - говорится в сообщении.

"Медицинские эксперты из НХЛ и профсоюза игроков НХЛ потребовали, чтобы все игроки, тренеры и персонал "Флайерз" перед игрой сдали тест на коронавирус. Все результаты оказались негативными, поэтому матч было разрешено провести", - отмечается в тексте сообщения.

Новая дата проведения матча будет объявлена позднее.

Матч между "Вашингтоном" и "Филадельфией" стал 32-м перенесенным с тех пор, как 13 января стартовал сезон.