12 россиян вышли во второй круг Australian Open

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Во втором круге мужского и женского взрослых одиночных разрядов на турнире Большого шлема Australian Open-2021 Россия будет представлена 12 теннисистами.

К пяти российским спортсменам, выигравшим матчи первого круга накануне, во вторник присоединились еще семь. Это Андрей Рублев, Даниил Медведев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Людмила Самсонова, Светлана Кузнецова, Екатерина Александрова.

В свою очередь, свой матч во вторник проиграла Маргарита Гаспарян.

Программа второго круга Australian Open-2021 стартует в ночь на среду по московскому времени.

Australian Open-2021 проходит в Мельбурне с 8 по 21 февраля.