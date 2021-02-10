Экс-футболист "Барселоны" Яя Туре стал тренером донецкого "Олимпика"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Неоднократный чемпион Испании и Англии по футболу в составе "Барселоны" и "Манчестер Сити" соответственно Яя Туре вошел в тренерский штаб донецкого "Олимпика".

"В Олимпике" Яя Туре" будет работать ассистентом Игоря Климовского до лета 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы донецкого ФК.

По словам Туре, он "рад, что тренер "Олимпика" пошел навстречу" и позволил ему присоединиться к команде.

"Игорь Климовский – опытный специалист, который много работал с молодежью, а теперь демонстрирует отличные результаты в высшей украинской лиге. Уверен, я смогу много почерпнуть у него, как в тактическом плане, так и в вопросах подготовки", - сказал 37-летний ивуариец.

"Я начинал свою профессиональную карьеру в Донецке. Сейчас я здесь, чтобы начать уже свой тренерский путь. Конечно, я понимаю, что "Олимпик "– это не "Металлург", но я хорошо запомнил, насколько доброжелательные и открытые люди были в Донецке. Мне очень импонирует местный менталитет", - отметил он.

Добро пожаловать, Яя!



Ивуарийская суперзвезда присоединился к тренерскому штабу Игоря Климовского:https://t.co/Lbmfc9fnfb pic.twitter.com/pb1BELKwrg — FC Olympic (@fcolympic_don) February 10, 2021

В составе "Барселоны" Яя Туре дважды выиграл чемпионат Испании, по разу – Кубок Испании, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА, клубный ЧМ. В составе "Манчестер Сити" он по три раза завоевал звание чемпиона Англии и обладателя Кубка Футбольной лиги (Англии), по разу выиграл Кубок и Суперкубок Англии.

В период с 2003 по 2005 год играл за донецкий "Металлург".

Также он является чемпионом Греции в составе "Олимпиакоса" и обладателем Кубка африканских наций в составе сборной Кот-д'Ивуара. Игровую карьеру завершил в 2020 году.

Что касается донецкого "Олимпика", команда занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Украины. В чемпионате страны трофеев команда не имеет.