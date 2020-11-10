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Английский футболист Килман допустил, что сыграет за сборную России или Украины

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Защитник английского футбольного клуба "Вулверхэмптон" Макс Килман допускает перспективу того, что будет задействован в матчах за сборную России или Украины, сообщает BBC.

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По словам 23-летнего футболиста, у которого имеются соответствующие корни, для таких перспектив "двери остаются открытыми".

"Когда я был моложе, иногда останавливался в Москве, а также проводил много времени в Киеве, где до сих пор живут родственники по материнской линии. Со стороны отца все они переехали в Нью-Йорк, поэтому мой русский язык не так хорош, как должен быть, но я все еще могу говорить на нем", приводятся слова футболиста.

Макс Килман дебютировал в Английской премьер-лиге в мае 2019 года. До этого он специализировался в мини-футболе, где играл за сборную Англии.

футбол Россия Англия Украина

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