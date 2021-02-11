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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:56

Медведев в день своего 25-летия вышел в третий круг Australian Open

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев завоевал путевку в третий круг турнира Большого шлема Australian Open.

Во втором круге россиянин, которому в четверг исполнилось 25 лет, нанес поражение представителю Испании Роберто Карбальесу-Баэну со счетом 6:2, 7:5, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 46 минут.

Для Медведева победа стала 16-й подряд во всех турнирах.

Медведев в настоящее время является четвертой ракеткой мира (наилучший в настоящее время показатель среди действующих российских теннисистов), испанец – 99-й.

В следующем круге соперником россиянина будет серб Филип Крайинович (33-е место в мировом рейтинге).

теннис Australian Open

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