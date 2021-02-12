Серена Уильямс победила Анастасию Потапову на Australian Open

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Американская теннисистка Серена Уильямс выбила россиянка Анастасию Потапову из турнира серии Большого шлема Australian Open.

Матч третьего круга соревнования завершился со счетом 7:6 (7:5), 6:2 в пользу Уильямс, продолжительность встречи составила 1 час 39 минут.

В настоящее время Уильямс является 11-й ракеткой мира, Потапова – 101-й.

Серена Уильямс является 38-кратной победительницей турниров Большого шлема, в том числе 23 – в одиночном разряде. Что касается Анастасии Потаповой, она впервые дошла до третьего круга турнира Большого шлема.

Australian Open-2021 проходит в Мельбурне с 8 по 21 февраля.