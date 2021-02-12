Дебютант Большого шлема Карацев вышел в четвертый круг Australian Open

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Аслан Карацев победил Диего Шварцмана в матче третьего круга турнира Большого шлема в Мельбурне.

Результат встречи – 6:3, 6:3, 6:3 в пользу россиянина. Спортсмены провели на корте 1 час 54 минуты.

27-летний Карацев впервые в карьере выступает в основной сетке турниров Большого шлема. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) он занимает 114-е место. 28-летний Шварцман – на девятой строчке.

В четвертом круге Карацев сыграет с победителем пары Денис Шаповалов – Феликс Алиассим Оге (оба – Канада).

Australian Open-2021 проходит в Мельбурне с 8 по 21 февраля.