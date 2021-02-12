Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:34

Дебютант Большого шлема Карацев вышел в четвертый круг Australian Open

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Аслан Карацев победил Диего Шварцмана в матче третьего круга турнира Большого шлема в Мельбурне.

Результат встречи – 6:3, 6:3, 6:3 в пользу россиянина. Спортсмены провели на корте 1 час 54 минуты.

27-летний Карацев впервые в карьере выступает в основной сетке турниров Большого шлема. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) он занимает 114-е место. 28-летний Шварцман – на девятой строчке.

В четвертом круге Карацев сыграет с победителем пары Денис Шаповалов – Феликс Алиассим Оге (оба – Канада).

Australian Open-2021 проходит в Мельбурне с 8 по 21 февраля.

теннис Australian Open

Новости по теме

Новости

Россиянин Власов подхватил COVID перед боем за чемпионский пояс WBO

Глава оргкомитета ОИ сообщил о своем уходе из-за слов о женщинах

Глава оргкомитета ОИ сообщил о своем уходе из-за слов о женщинах

Что случилось этой ночью: пятница, 12 февраля

Власти Мельбурна рассмотрят возможность ввести карантин во время турнира Большого шлема

Власти Мельбурна рассмотрят возможность ввести карантин во время турнира Большого шлема

"Бавария" выиграла клубный чемпионат мира по футболу

"Бавария" выиграла клубный чемпионат мира по футболу

Хоккеисты сборной России победили Финляндию на Шведских играх

Хоккеисты сборной России победили Финляндию на Шведских играх

Медведев в день своего 25-летия вышел в третий круг Australian Open

Футболист "Баварии" Мюллер заразился коронавирусом

"Челси" впервые за 10 лет вернул Абрамовичу маленькую часть его вложений

"Челси" впервые за 10 лет вернул Абрамовичу маленькую часть его вложений

Выигравшая Australian Open-2020 уроженка Москвы Кенин выбыла из турнира

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');