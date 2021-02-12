Швед Понсилуома выиграл спринт на ЧМ по биатлону

Единственный промах россиянина Латыпова отбросил его с первого на десятое место

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Биатлонист сборной Швеции Мартин Понсилуома завоевал золото в спринтерской гонке, прошедшей в пятницу в рамках чемпионата мира в словенской Поклюке.

Дистанцию 10 км швед преодолел за 24 минуты 41,1 секунды, на двух огневых рубежах не промахнувшись ни разу.

Вторым стал француз Симон Детье, отстав от победителя на 11,2 секунды. Детье также отстрелялся промахов. Его соотечественник Эмильен Жаклен замкнул тройку призеров (отставание +12,9; 1 промах).

Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, занявший 10-е место. С одним промахом он отстал от шведского биатлониста на 33,3 секунды. При этом до второго огневого рубежа (стрельба стоя) он лидировал без промахов.

Позиции остальных россиян, участвовавших в гонке: Матвей Елисеев - 19-й (+1:01,6; 0), Александр Логинов - 24-й (+1:15,0; 2), Антон Бабиков - 50-й (+2:06,4; 2), Саид Халили (все Россия) - 62-й (+2:19,0; 2).

Следующая гонка пройдет в субботу – это будет женский спринт. Начало – 16:30 мск.

В связи с решением CAS, запрещающим российским атлетам на чемпионатах мира выступать под официальной символикой страны, сборная в Поклюке представлена под флагом RBU(англоязычное наименование СБР). Полное название - "Союз биатлонистов России" - использовать нельзя.