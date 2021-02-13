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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:04

Медведев выиграл 17-й матч подряд и вышел в четвертый круг Australian Open

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев нанес поражение сопернику из Сербии Филипу Крайиновичу в матче третьего круга турнира Большого шлема Australian Open.

Поединок растянулся на пять сетов: россиянин выиграл первые две партии, в двух следующих сильнее оказался серб. Однако Медведев уверенно взял верх в решающем, пятом сете. Итоговый счет - 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0 в пользу Медведева. Продолжительность игры составила 3 часа 6 минут.

Для россиянина эта победа стала 17-й подряд во всех турнирах.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает четвертое место, он является первой ракеткой России. Крайионвич – на 33-й строчке.

Следующим соперником Медведева будет американец Маккензи Макдональд (192-е место в мировом рейтинге).

теннис Australian Open

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