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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:42

Хачанов и Александрова выбыли из Australian Open

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение от итальянца Маттео Берреттини в третьем круге проходящего в Мельбурне турнира Большого шлема Australian Open.

Результат встречи – 7:6 (7:1), 7:6 (7:5), 7:6 (7:5) в пользу итальянца. Продолжительность матча составила 2 часа 58 минут.

В настоящее время Хачанов занимает 20-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Берреттини – на 10-й строчке.

Ранее в четвертый круг пробились россияне Аслан Карацев, Даниил Медведев, Андрей Рублев.

В женском одиночном разряде в субботу первая ракетка России Екатерина Александрова уступила австралийке Эшли Барти – 2:6, 4:6.

теннис Australian Open

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