Хачанов и Александрова выбыли из Australian Open
Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение от итальянца Маттео Берреттини в третьем круге проходящего в Мельбурне турнира Большого шлема Australian Open.
Результат встречи – 7:6 (7:1), 7:6 (7:5), 7:6 (7:5) в пользу итальянца. Продолжительность матча составила 2 часа 58 минут.
В настоящее время Хачанов занимает 20-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Берреттини – на 10-й строчке.
Ранее в четвертый круг пробились россияне Аслан Карацев, Даниил Медведев, Андрей Рублев.
В женском одиночном разряде в субботу первая ракетка России Екатерина Александрова уступила австралийке Эшли Барти – 2:6, 4:6.