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Дебютант Большого шлема Карацев вышел в четвертьфинал турнира

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Аслан Карацев, впервые в карьере пробившийся в основную сетку турниров Большого шлема, завоевал путевку в 1/4 финала Australian Open.

В четвертом круге соревнования он одолел представителя Канады Феликса Алиассима Оге. Результат встречи – 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4, ее продолжительность составила 3 часа 28 минут.

Россиянин в настоящее время занимает 114-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), канадец – на 19-й строчке.

Соперником Карацева по четвертьфиналу будет победитель пары Доминик Тим (Австрия, 3-й номер в мировом рейтинге) – Григор Димитров (Болгария, 21).

теннис Australian Open

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