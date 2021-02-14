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Француз Эмилье Жаклен выиграл гонку преследования на ЧМ по биатлону

Россиянин Эдуард Латыпов стал седьмым

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Французский биатлонист Эмильен Жаклен стал победителем гонки преследования (12,5 км), прошедшей в словенской Поклюке в рамках чемпионата мира.

Француз не допустил ни одного промаха и финишную черту пересек через 31 минуту 22,1 секунды после старта. В качестве бронзового призера прошедшего ранее спринта Жаклен стартовал третьим.

Серебро в гонке преследования завоевал стартовавший восьмым швед Себастиан Самуэльссон. У него ни одного промаха и 7,3 секунды отставания.

Бронза – на счету норвежца Йоханнеса Бе. Он стартовал пятым, промахнулся два раза и отстал от победителя на 8,1 секунды.

Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, финишировавший седьмым. С двумя промахами он пересек финишную черту спустя 1 минуту 35,1 секунды после Жаклена.

16-е место занял Александр Логинов (26-й номер старта) – 4 промаха. 17-е место занял Матвей Елисеев (19) – 3 промаха. Стартовавший 53-м Антон Бабиков занял 56-е место с 6 промахами.

Победитель спринта швед Мартин Понсилуома стал 13-м, допустив 6 неточных выстрелов.

биатлон

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