Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:24

Четыре медали завоевали гонщики Marathon-Tula в зимнем сезоне

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Гонщики велокоманды Marathon-Tula стали победителями и призерами чемпионата и Кубка России на треке, прошедших в рамках зимнего соревновательного сезона.

"Главный результат – несколько подиумов гонщиков команды: золото и серебро Кубка России на счету у Александра Дубченко, серебро Кубка и бронзу чемпионата России принесла Marathon-Tula дебютировавшая за команду Гульназ Хатунцева", - говорится в сообщении пресс-службы команды.

Так, Дубченко выиграл золото прошедшего в Москве Кубка России в кейрине, а также серебро в гите с места на 1000 м.

В свою очередь, чемпионка Европы Хатунцева, дебютировавшая за команду Marathon-Tula, стала призером Кубка и чемпионата России в Санкт-Петербурге: серебро в мэдисоне в дуэте с Айгуль Гареевой и бронза в многодневной гонке по очкам соответственно.

Генеральный менеджер Marathon-Tula Александр Егоров считает, что лидеры команды "подтвердили свой статус одних из лучших спортсменов страны".

Мы продолжаем планомерную подготовку к крупнейшим международным соревнованиям, программа разработана таким образом, чтобы пик спортивной формы наших гонщиков пришелся именно на них", - отметил он.

Учебно-тренировочные сборы спринтерской группы Marathon-Tula проходили в Крыму. Темповая группа начала сезон со сборов в Турции, где команда пробудет до середины марта. В частности, в рамках подготовки гонщики Marathon-Tula примут участие в нескольких международных шоссейных гонках, которые пройдут в разных городах Турции.

В настоящее время команда продолжает готовиться к главным стартам сезона. Первыми крупными международными соревнованиями, на которых выступят гонщики Marathon-Tula, будут этапы Кубка наций в британском Ньюпорте (22-25 апреля) и Гонконге (13-16 мая).

велоспорт Marathon Tula

Новости по теме

Новости

Шварценеггер назвал Власова его вдохновителем и единственным в своем роде

Чемпион России в составе "Зенита" Рондон перешел в ЦСКА

Чемпион России в составе "Зенита" Рондон перешел в ЦСКА

Медведев и Рублев обеспечили выход россиянина в полуфинал Australian Open

Медведев и Рублев обеспечили выход россиянина в полуфинал Australian Open

Россия досрочно выиграла Еврохоккейтур

Россия досрочно выиграла Еврохоккейтур

Дебютант Большого шлема Карацев вышел в четвертьфинал Australian Open

Россия обыграла Швецию в матче Еврохоккейтура

Умершие знаменитости

Умер тяжелоатлет Юрий Власов

Умер тяжелоатлет Юрий Власов

Иванов покинул пост главы ВФЛА

Иванов покинул пост главы ВФЛА

Медведев выиграл 17-й матч подряд и вышел в четвертый круг Australian Open

Впервые с 1996 года Россия завоевала золото ЧМ в забеге на 500 м среди конькобежек

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');