Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:40

Медведев и Рублев обеспечили выход россиянина в полуфинал Australian Open

Впервые в истории три российских теннисиста дошли до четвертьфинала турнира

Медведев и Рублев обеспечили выход россиянина в полуфинал Australian Open
Теннисист Даниил Медведев
Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев вышли в четвертьфинал турнира Большого шлема Australian Open, где сыграют друг с другом.

Это гарантирует присутствие представителя России в полуфинале.

В четвертом круге соревнования Медведев нанес поражение американцу Маккензи Макдональду – 6:4, 6:2, 6:3. Продолжительность игры составила 1 час 32 минуты. Таким образом, победная серия Медведева во всех турнирах составила 18 матчей.

В настоящее время Медведев занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, Макдональд – 192-е.

В свою очередь, Рублев играл с норвежцем Каспером Руудом. После первых двух сетов, которые выиграл россиянин со счетом 6:2, 7:6 (7:3), Рууд отказался от дальнейшей борьбы. Продолжительность матча – 1 час 18 минут.

Рублев является восьмой ракеткой мира, Рууд – 28-й.

Что касается очного противостояния Медведева и Рублева, спортсмены встречались четырежды. Во всех матчах побеждал Медведев.

На выход в полуфинал также может рассчитывать россиянин Аслан Карацев (114-я ракетка мира), который в 1/4 финала встретится с болгарином Григором Димитровым (21).

Впервые в истории три российских теннисиста дошли до четвертьфинала турнира.

теннис Australian Open

Новости по теме

Новости

Россия досрочно выиграла Еврохоккейтур

Россия досрочно выиграла Еврохоккейтур

Дебютант Большого шлема Карацев вышел в четвертьфинал Australian Open

Россия обыграла Швецию в матче Еврохоккейтура

Умершие знаменитости

Умер тяжелоатлет Юрий Власов

Умер тяжелоатлет Юрий Власов

Иванов покинул пост главы ВФЛА

Иванов покинул пост главы ВФЛА

Медведев выиграл 17-й матч подряд и вышел в четвертый круг Australian Open

Впервые с 1996 года Россия завоевала золото ЧМ в забеге на 500 м среди конькобежек

Роналду первым в мире набрал 500 млн подписчиков в соцсетях

Роналду первым в мире набрал 500 млн подписчиков в соцсетях

Дебютант Большого шлема Карацев вышел в четвертый круг Australian Open

Россиянин Власов подхватил COVID перед боем за чемпионский пояс WBO

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');