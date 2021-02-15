Медведев и Рублев обеспечили выход россиянина в полуфинал Australian Open

Впервые в истории три российских теннисиста дошли до четвертьфинала турнира

Теннисист Даниил Медведев Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев вышли в четвертьфинал турнира Большого шлема Australian Open, где сыграют друг с другом.

Это гарантирует присутствие представителя России в полуфинале.

В четвертом круге соревнования Медведев нанес поражение американцу Маккензи Макдональду – 6:4, 6:2, 6:3. Продолжительность игры составила 1 час 32 минуты. Таким образом, победная серия Медведева во всех турнирах составила 18 матчей.

В настоящее время Медведев занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, Макдональд – 192-е.

В свою очередь, Рублев играл с норвежцем Каспером Руудом. После первых двух сетов, которые выиграл россиянин со счетом 6:2, 7:6 (7:3), Рууд отказался от дальнейшей борьбы. Продолжительность матча – 1 час 18 минут.

Рублев является восьмой ракеткой мира, Рууд – 28-й.

Что касается очного противостояния Медведева и Рублева, спортсмены встречались четырежды. Во всех матчах побеждал Медведев.

На выход в полуфинал также может рассчитывать россиянин Аслан Карацев (114-я ракетка мира), который в 1/4 финала встретится с болгарином Григором Димитровым (21).

Впервые в истории три российских теннисиста дошли до четвертьфинала турнира.