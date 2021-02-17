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Трехматчевую дисквалификацию наставника ФК "Спартак" оставили в силе

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) отказал футбольному клубу "Спартак" (Москва) в отмене дисквалификации главного тренера команды Доменико Тедеско на три матча, сообщает пресс-служба РФС.

"Оставить решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС в отношении главного тренера ФК "Спартак-Москва" г. Москва Тедеско Доменико от 21 декабря 2020 года в силе", - говорится в сообщении.

В декабре 2020 года пресс-служба РФС сообщила, что Тедеско дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 50 тыс. рублей за оскорбительный жест в отношении соперников по ходу матча "Спартак" - "Сочи" (0:1), который состоялся 12 декабря.

Дисквалификация не позволит Тедеско руководить командой в матчах чемпионата России против "Рубина", "Краснодара" и "Динамо", которые запланированы на 28 февраля, 7 и 13 марта соответственно.

"Спартак" занимает третье место в чемпионате, набрав 35 очков, и отстает от лидирующего "Зенита" на шесть баллов.

Тедеско возглавил "Спартак" в 2019 году. 16 декабря 2020 года он сообщил, что не будет продлевать контракт с командой и покинет свой пост по окончании сезона.

футбол ФК Спартак

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