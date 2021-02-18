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"Ювентус" проиграл "Порту" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Дортмундская "Боруссия" победила "Севилью"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты итальянского "Ювентуса" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА на выезде уступили португальскому "Порту".

Поединок в Порту завершился со счетом 2:1. За хозяев голы забили нападающий сборной Ирана Мехди Тареми (2-я минута) и форвард национальной команды Мали Мусса Марега (46). За "Старую синьору" отличился хавбек сборной Италии Федерико Кьеза (82).

За "Ювентус" весь матч отыграл Криштиану Роналду.

Ответный поединок "Ювентус"-"Порту" пройдет 9 марта в Турине.

В другой стартовой встрече 1/8 финала дортмундская "Боруссия" в гостях одолела испанскую "Севилью" - 2:3. За гостей дубль оформил Эрлинг Холанд (27, 43). Еще один гол за немцев забил полузащитник Махмуд Дауд (19). За хозяев отличился хавбек Сусо (7) и форвард Люк де Йонг (84).

Ответный поединок "Боруссия"-"Севилья" состоится 9 марта в Дортмунде.

футбол Лига чемпионов УЕФА

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