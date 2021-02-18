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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:35

Россия сохранила 39-е место в рейтинге ФИФА

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу по-прежнему занимает 39-е место в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого опубликована в четверг на сайте организации.

Эту позицию национальная команда страны занимает с 26 ноября. К настоящему моменту, как и многие сборные, россияне матчей не проводили.

Возглавляет рейтинг сборная Бельгии, в первую десятку входят Франция, Бразилия, Англия, Португалия, Испания, Аргентина, Уругвай, Мексика, Италия.

футбол рейтинг ФИФА

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