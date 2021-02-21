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Австрийка Хаузер выиграла масс-старт на чемпионате мира по биатлону

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Лиза Тереза Хаузер, представляющая Австрию, выиграла гонку с общего старта на чемпионате мира по биатлону, проходящем в словенской Поклюке.

Хаузер закончила гонку за 36 минут и 5 секунд, не допустив ни одного промаха. Второе место заняла Ингрид Тандревольд (Норвегия), отстав от лидера на 21 секунду и допустив один промах. Третьей оказалась Тириль Экхофф (Норвегия), которая с тремя промахами уступила лидеру 23 секунды.

Лучшая из российских спортсменок - Светлана Миронова, которая финишировала на 19-м месте, допустив шесть промахов и отстав от Хаузер на 2 минуты и 21 секунду. Еще одна представительница России Ирина Казакевич, промахнувшаяся четыре раза, закончила гонку 20-й с отставанием от первого места в 2 минуты и 25 секунд.

Чемпионат мира начался 10 февраля и завершится мужским масс-стартом, старт которого запланирован на 17:15 по Москве в воскресенье.

Сборная России в прошедших гонках чемпионата смогла выиграть только одну медаль, завоевав "бронзу" в мужской эстафете.

В связи с решением CAS, запрещающим российским атлетам на чемпионатах мира выступать под официальной символикой страны, сборная в Поклюке представлена под флагом RBU (англоязычное наименование СБР). Полное название - "Союз биатлонистов России" - использовать нельзя.

Лиза Тереза Хаузер Светлана Миронова Ирина Казакевич

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