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"Локомотив" и "Сочи" вышли в четвертьфинал Кубка России по футболу

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Футбольные клубы "Локомотив" (Москва) и "Сочи" одержали победы над "Тамбовом" и "Краснодаром" в матчах 1/8 финала Бетсити - Кубка России по футболу.

Матч "Локомотива" и "Тамбова", проходивший в Москве, завершился со счетом 3:0.

За столичный клуб отметились Пабло (27-я минута), Франсуа Камано (58) и Гжегож Крыховяк, реализовавший пенальти на 82-й минуте. Кроме того, на 11-й минуте после просмотра видеоповтора арбитр отменил гол Камано.

Встреча "Сочи" - "Краснодар", проходившая в Краснодаре, закончилась со счетом 2:1. Голы в составе "Сочи" забили Антон Заболотный (52) и Жаозиньо (67). За "Краснодар" на 81-й минуте забил Тонни Вильена.

Соперники "Локомотива" и "Сочи" в четвертьфинальных матчах определяться по результатам жеребьевки.

Ранее в 1/4 финала вышли московские "Динамо" и ЦСКА, а также тульский "Арсенал".

футбол Локомотив Сочи

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