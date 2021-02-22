Защитник сборной Камеруна по футболу Ойонго перешел в "Краснодар"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" арендовал игрока французского "Монпелье" Амбруаза Ойонго, сообщает пресс-служба российской команды в понедельник.

"Футбольные клубы "Краснодар" и "Монпелье" оформили арендное соглашение Амбруаза Ойонго. Левый защитник будет выступать за "быков" до конца сезона 2020/21", - говорится в сообщении.

Ойонго с 2012 года выступает за сборную Камеруна, в составе которой провел 36 матчей, забил четыре мяча и в 2017 году стал победителем Кубка африканских наций.

Ойонго присоединился к "Монпелье" в 2018 году и провел за клуб 67 матчей, отметившись тремя голами. Ранее 29-летний защитник выступал за камерунский "Котон Спорт", "Нью-Йорк Ред Буллз" (США) и "Монреаль Импакт" (Канада).

"Краснодар" занимает седьмое место в чемпионате России, набрав 30 очков. Кроме того, команда продолжает выступление в Лиге Европы УЕФА. В стадии 1/16 финала "Краснодар" соперничает с загребским "Динамо" (Хорватия). Первый матч краснодарцы проиграли со счетом 2:3, ответная игра состоится 25 февраля.