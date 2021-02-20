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"Спартак" вырвал победу над "Ак Барсом" в КХЛ

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU -

Казанский "Ак Барс" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в овертайме уступил московскому "Спартаку".

"Спартак" победил, проигрывая по ходу встречи 0:2. Итоговый результат поединка, состоявшегося в субботу в столице Татарстана, - 2:3 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 0:1).

За хозяев шайбы забросили Стефан Да Коста (6-я минута) и Микаэль Викстранд (43). За гостей в основное время отличились Анатолий Никонцев (51) и Робин Ганзл (58). Решающую шайбу в дополнительное время забросил Яков Рылов (63).

Несмотря на поражение "Ак Барс" стал победителем Восточной конференции КХЛ, набрав 87 очков.

"Спартак" набрал 60 очков и в Западной конференции находится в зоне плей-офф на восьмом месте. Москвичи опережают подольский "Витязь" (девятое место) на 3 балла. Подмосковная команда, имеющая игру в запсе, также претендует на выход в плей-офф.

хоккей КХЛ

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