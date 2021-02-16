СКА в третий раз в сезоне КХЛ победил "Спартак"

Хоккеисты СКА Мальте Стремвалль и Йоонас Кемппайнен (слева направо) радуются голу в ворота "Спартака" Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА нанесли поражение московскому "Спартаку" в домашнем матче очередного тура регулярного чемпионата КХЛ.

Результат встречи – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу СКА. Голы в его составе провели Мальте Стремвалль (6-я, 17-я минуты) и Динар Хафизуллин (34, в большинстве). У "Спартака" заброшенной шайбой отметился Дмитрий Вишневский (59).

Петербургская команда в третий раз победила "Спартак" в нынешнем сезоне регулярного чемпионата. На счету "Спартака" одна победа над СКА.

СКА набрал 76 очков, занимает второе место в Западной конференции, на девять очков отставая от московского ЦСКА.

ЦСКА в параллельно шедшем матче нанес дома поражение подольскому "Витязю", конкуренту "Спартака" за место в первой восьмерке – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0). В составе армейцев отличились Андрей Локтионов (11), в большинстве, Джон Гилмор (25), Сергей Андронов (41). Гол в составе "Витязя" провел Артем Бородкин (12).

У "Витязя" и "Спартака" за пять туров до окончания чемпионата по 56 очков. "Витязь" находится на восьмом месте, дающем путевку в плей-офф. "Спартак", уступающий по дополнительным показателям, располагается строчкой ниже.