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Россиянин Панарин перешел в клуб НХЛ "Рейнджерс"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" на своем сайте объявил о переходе российского нападающего Артемия Панарина.

Форвард перешел в команду на правах свободного агента.

Панарин провел в НХЛ четыре сезона в составах "Чикаго" и "Коламбуса". В 322 матчах он набрал 320 (116+204 по системе "гол+пас") очков.

Взрослую карьеру Панарин начал в подольском "Витязе", в котором играл с 2008 по 2012 и с 2012 по 2013 годы. В 2012 году защищал цвета казанского "Ак Барса", с 2013 по 2015 – петербургского СКА. С 2015 года он играл в "Чикаго", с 2017 – в "Коламбусе".

Панарин – обладатель Кубка Гагарина в составе СКА, серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионатов мира в составе сборной России.

хоккей НХЛ

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